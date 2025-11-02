Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24H lav $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24H høj 24H lav $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24H høj $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 All Time High $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Laveste pris $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Prisændring (1H) -0.24% Prisændring (1D) +0.13% Prisændring (7D) +0.44% Prisændring (7D) +0.44%

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) realtidsprisen er $1.19. I løbet af de sidste 24 timer har WAAVAUSDT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.17 og et højdepunkt på $ 1.2, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAAVAUSDTs højeste pris nogensinde er $ 1.53, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.574882.

Når det gælder kortsigtet performance, WAAVAUSDT har ændret sig med -0.24% i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og +0.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 195.74K$ 195.74K $ 195.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 195.74K$ 195.74K $ 195.74K Cirkulationsforsyning 164.00K 164.00K 164.00K Samlet Udbud 163,999.043136 163,999.043136 163,999.043136

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Avalanche USDT er $ 195.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAAVAUSDT er 164.00K, med et samlet udbud på 163999.043136. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 195.74K.