Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24H høj 24H lav $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24H høj $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Laveste pris $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Prisændring (1H) -0.17% Prisændring (1D) +0.44% Prisændring (7D) +0.41% Prisændring (7D) +0.41%

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) realtidsprisen er $1.18. I løbet af de sidste 24 timer har WAAVAUSDC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.16 og et højdepunkt på $ 1.18, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAAVAUSDCs højeste pris nogensinde er $ 1.51, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.566241.

Når det gælder kortsigtet performance, WAAVAUSDC har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, +0.44% i løbet af 24 timer og +0.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 159.85K$ 159.85K $ 159.85K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 158.27K$ 158.27K $ 158.27K Cirkulationsforsyning 135.66K 135.66K 135.66K Samlet Udbud 134,314.403375 134,314.403375 134,314.403375

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Avalanche USDC er $ 159.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAAVAUSDC er 135.66K, med et samlet udbud på 134314.403375. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 158.27K.