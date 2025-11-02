Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 22.42 $ 22.42 $ 22.42 24H lav $ 23.09 $ 23.09 $ 23.09 24H høj 24H lav $ 22.42$ 22.42 $ 22.42 24H høj $ 23.09$ 23.09 $ 23.09 All Time High $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Laveste pris $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) +2.68% Prisændring (7D) -4.97% Prisændring (7D) -4.97%

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) realtidsprisen er $23.05. I løbet af de sidste 24 timer har WAAVASAVAX handlet mellem et lavpunkt på $ 22.42 og et højdepunkt på $ 23.09, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAAVASAVAXs højeste pris nogensinde er $ 43.88, mens den laveste pris nogensinde er $ 14.82.

Når det gælder kortsigtet performance, WAAVASAVAX har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +2.68% i løbet af 24 timer og -4.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 279.87K$ 279.87K $ 279.87K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 279.87K$ 279.87K $ 279.87K Cirkulationsforsyning 12.15K 12.15K 12.15K Samlet Udbud 12,146.13133843185 12,146.13133843185 12,146.13133843185

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Avalanche SAVAX er $ 279.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAAVASAVAX er 12.15K, med et samlet udbud på 12146.13133843185. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 279.87K.