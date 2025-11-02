Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,685.8 $ 4,685.8 $ 4,685.8 24H lav $ 4,733.58 $ 4,733.58 $ 4,733.58 24H høj 24H lav $ 4,685.8$ 4,685.8 $ 4,685.8 24H høj $ 4,733.58$ 4,733.58 $ 4,733.58 All Time High $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Laveste pris $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) +0.41% Prisændring (7D) -2.30% Prisændring (7D) -2.30%

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) realtidsprisen er $4,705.15. I løbet af de sidste 24 timer har WAARBWSTETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,685.8 og et højdepunkt på $ 4,733.58, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAARBWSTETHs højeste pris nogensinde er $ 6,078.71, mens den laveste pris nogensinde er $ 4,345.68.

Når det gælder kortsigtet performance, WAARBWSTETH har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, +0.41% i løbet af 24 timer og -2.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 759.98K$ 759.98K $ 759.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 759.98K$ 759.98K $ 759.98K Cirkulationsforsyning 161.58 161.58 161.58 Samlet Udbud 161.5843819119642 161.5843819119642 161.5843819119642

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Arbitrum wstETH er $ 759.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAARBWSTETH er 161.58, med et samlet udbud på 161.5843819119642. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 759.98K.