Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,041.28 24H lav $ 4,098.59 24H høj All Time High $ 5,197.67 Laveste pris $ 3,698.84 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) +0.56% Prisændring (7D) -2.58%

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) realtidsprisen er $4,064.1. I løbet af de sidste 24 timer har WAARBWETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,041.28 og et højdepunkt på $ 4,098.59, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAARBWETHs højeste pris nogensinde er $ 5,197.67, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,698.84.

Når det gælder kortsigtet performance, WAARBWETH har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +0.56% i løbet af 24 timer og -2.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.15M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.15M Cirkulationsforsyning 284.04 Samlet Udbud 284.0435970255011

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Arbitrum WETH er $ 1.15M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAARBWETH er 284.04, med et samlet udbud på 284.0435970255011. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.15M.