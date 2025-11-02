Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24H lav $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24H høj 24H lav $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24H høj $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 All Time High $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Laveste pris $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) +0.08% Prisændring (7D) -0.52% Prisændring (7D) -0.52%

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) realtidsprisen er $1.2. I løbet af de sidste 24 timer har WAARBUSDT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.2 og et højdepunkt på $ 1.21, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAARBUSDTs højeste pris nogensinde er $ 1.23, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.094.

Når det gælder kortsigtet performance, WAARBUSDT har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +0.08% i løbet af 24 timer og -0.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Cirkulationsforsyning 5.38M 5.38M 5.38M Samlet Udbud 5,380,089.726929 5,380,089.726929 5,380,089.726929

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Arbitrum USDT er $ 6.48M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAARBUSDT er 5.38M, med et samlet udbud på 5380089.726929. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.48M.