Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H lav $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H høj 24H lav $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24H høj $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 All Time High $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Laveste pris $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Prisændring (1H) -0.14% Prisændring (1D) +0.09% Prisændring (7D) -0.49% Prisændring (7D) -0.49%

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) realtidsprisen er $1.15. I løbet af de sidste 24 timer har WAARBUSDCN handlet mellem et lavpunkt på $ 1.15 og et højdepunkt på $ 1.16, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAARBUSDCNs højeste pris nogensinde er $ 1.18, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.046.

Når det gælder kortsigtet performance, WAARBUSDCN har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, +0.09% i løbet af 24 timer og -0.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Cirkulationsforsyning 3.97M 3.97M 3.97M Samlet Udbud 3,991,163.021794 3,991,163.021794 3,991,163.021794

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Arbitrum USDCn er $ 4.58M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAARBUSDCN er 3.97M, med et samlet udbud på 3991163.021794. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.60M.