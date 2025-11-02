Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.074 $ 1.074 $ 1.074 24H lav $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 24H høj 24H lav $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 24H høj $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 All Time High $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 Laveste pris $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) +0.08% Prisændring (7D) -0.53% Prisændring (7D) -0.53%

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) realtidsprisen er $1.075. I løbet af de sidste 24 timer har WAARBGHO handlet mellem et lavpunkt på $ 1.074 og et højdepunkt på $ 1.081, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAARBGHOs højeste pris nogensinde er $ 1.098, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.976544.

Når det gælder kortsigtet performance, WAARBGHO har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +0.08% i løbet af 24 timer og -0.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Cirkulationsforsyning 7.07M 7.07M 7.07M Samlet Udbud 7,065,439.842156384 7,065,439.842156384 7,065,439.842156384

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Arbitrum GHO er $ 7.60M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAARBGHO er 7.07M, med et samlet udbud på 7065439.842156384. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.60M.