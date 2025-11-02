Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,092.17 $ 4,092.17 $ 4,092.17 24H lav $ 4,128.19 $ 4,128.19 $ 4,128.19 24H høj 24H lav $ 4,092.17$ 4,092.17 $ 4,092.17 24H høj $ 4,128.19$ 4,128.19 $ 4,128.19 All Time High $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 Laveste pris $ 3,833.47$ 3,833.47 $ 3,833.47 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) +0.35% Prisændring (7D) -2.30% Prisændring (7D) -2.30%

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) realtidsprisen er $4,106.38. I løbet af de sidste 24 timer har WAARBEZETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,092.17 og et højdepunkt på $ 4,128.19, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAARBEZETHs højeste pris nogensinde er $ 5,048.06, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,833.47.

Når det gælder kortsigtet performance, WAARBEZETH har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -2.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 363.64K$ 363.64K $ 363.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 363.64K$ 363.64K $ 363.64K Cirkulationsforsyning 88.55 88.55 88.55 Samlet Udbud 88.55491192968063 88.55491192968063 88.55491192968063

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Arbitrum ezETH er $ 363.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAARBEZETH er 88.55, med et samlet udbud på 88.55491192968063. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 363.64K.