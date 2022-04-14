WOWO (WOWO) Tokenomics Få vigtig indsigt i WOWO (WOWO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WOWO (WOWO) Information WOWO is a memecoin based on a EPIC Radix community member. Our purpose is to accelerate DeFi and especially the DEFI experience with Radix. We believe Radix has the tech that is needed for mass adoption. We do that by accelerating other projects (monthly grants) and to create interaction using the network. (creating a validator node, Telegram TIP & SWAP BOT). In this way we aim to attract many users to DEFI! Officiel hjemmeside: https://wowoproject.com/ Køb WOWO nu!

WOWO (WOWO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WOWO (WOWO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 113.53K $ 113.53K $ 113.53K Samlet udbud $ 949.02M $ 949.02M $ 949.02M Cirkulerende forsyning $ 741.09M $ 741.09M $ 741.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 145.38K $ 145.38K $ 145.38K Alle tiders Høj: $ 0.00206658 $ 0.00206658 $ 0.00206658 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015319 $ 0.00015319 $ 0.00015319 Få mere at vide om WOWO (WOWO) pris

WOWO (WOWO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WOWO (WOWO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOWO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOWO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOWO's tokenomics, kan du udforske WOWO tokens live-pris!

