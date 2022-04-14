WOWO (WOWO) Tokenomics
WOWO is a memecoin based on a EPIC Radix community member. Our purpose is to accelerate DeFi and especially the DEFI experience with Radix. We believe Radix has the tech that is needed for mass adoption. We do that by accelerating other projects (monthly grants) and to create interaction using the network. (creating a validator node, Telegram TIP & SWAP BOT). In this way we aim to attract many users to DEFI!
WOWO (WOWO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for WOWO (WOWO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal WOWO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange WOWO tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
