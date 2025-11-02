UdvekslingDEX+
Den direkte WORT pris i dag er 0.00008253 USD. Følg med i realtid WORT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WORT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

WORT Pris (WORT)

Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:12:29 (UTC+8)

WORT (WORT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00008234
$ 0.00008234$ 0.00008234
24H lav
$ 0.00009044
$ 0.00009044$ 0.00009044
24H høj

$ 0.00008234
$ 0.00008234$ 0.00008234

$ 0.00009044
$ 0.00009044$ 0.00009044

$ 0.0021556
$ 0.0021556$ 0.0021556

$ 0.00008234
$ 0.00008234$ 0.00008234

-0.23%

-8.25%

-36.66%

-36.66%

WORT (WORT) realtidsprisen er $0.00008253. I løbet af de sidste 24 timer har WORT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008234 og et højdepunkt på $ 0.00009044, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WORTs højeste pris nogensinde er $ 0.0021556, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008234.

Når det gælder kortsigtet performance, WORT har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -8.25% i løbet af 24 timer og -36.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WORT (WORT) Markedsinformation

$ 82.53K
$ 82.53K$ 82.53K

--
----

$ 82.53K
$ 82.53K$ 82.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WORT er $ 82.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WORT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 82.53K.

WORT (WORT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af WORT til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af WORT til USD $ -0.0000486148.
I de sidste 60 dage var prisændringen af WORT til USD $ -0.0000745968.
I de sidste 90 dage var prisændringen af WORT til USD $ -0.0010517110326882317.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-8.25%
30 dage$ -0.0000486148-58.90%
60 dage$ -0.0000745968-90.38%
90 dage$ -0.0010517110326882317-92.72%

Hvad er WORT (WORT)

$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month.

Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk.

The token’s cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort’s long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem.

Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.

WORT (WORT) Ressource

WORT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil WORT (WORT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine WORT (WORT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for WORT.

Tjek WORT prisprediktion nu!

WORT til lokale valutaer

WORT (WORT) Tokenomics

At forstå tokenomics for WORT (WORT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WORT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om WORT (WORT)

Hvor meget er WORT (WORT) værd i dag?
Den direkte WORT pris i USD er 0.00008253 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WORT til USD pris?
Den aktuelle pris på WORTtil USD er $ 0.00008253. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af WORT?
Markedsværdien for WORT er $ 82.53K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WORT?
Den cirkulerende forsyning af WORT er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WORT?
WORT opnåede en ATH-pris på 0.0021556 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WORT?
WORT så en ATL-pris på 0.00008234 USD.
Hvad er handelsvolumen for WORT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WORT er -- USD.
Bliver WORT højere i år?
WORT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WORT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
WORT (WORT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

