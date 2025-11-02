WORT (WORT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00008234 $ 0.00008234 $ 0.00008234 24H lav $ 0.00009044 $ 0.00009044 $ 0.00009044 24H høj 24H lav $ 0.00008234$ 0.00008234 $ 0.00008234 24H høj $ 0.00009044$ 0.00009044 $ 0.00009044 All Time High $ 0.0021556$ 0.0021556 $ 0.0021556 Laveste pris $ 0.00008234$ 0.00008234 $ 0.00008234 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) -8.25% Prisændring (7D) -36.66% Prisændring (7D) -36.66%

WORT (WORT) realtidsprisen er $0.00008253. I løbet af de sidste 24 timer har WORT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008234 og et højdepunkt på $ 0.00009044, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WORTs højeste pris nogensinde er $ 0.0021556, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008234.

Når det gælder kortsigtet performance, WORT har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -8.25% i løbet af 24 timer og -36.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WORT (WORT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 82.53K$ 82.53K $ 82.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 82.53K$ 82.53K $ 82.53K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WORT er $ 82.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WORT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 82.53K.