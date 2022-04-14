Worms Among Us (WORMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Worms Among Us (WORMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Worms Among Us (WORMS) Information WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. Officiel hjemmeside: http://wormsamongus.com Køb WORMS nu!

Worms Among Us (WORMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Worms Among Us (WORMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.57K $ 14.57K $ 14.57K Samlet udbud $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M Cirkulerende forsyning $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.57K $ 14.57K $ 14.57K Alle tiders Høj: $ 0.00109254 $ 0.00109254 $ 0.00109254 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Worms Among Us (WORMS) pris

Worms Among Us (WORMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Worms Among Us (WORMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WORMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WORMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WORMS's tokenomics, kan du udforske WORMS tokens live-pris!

