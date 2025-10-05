Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.0021872 24H høj $ 0.00255007 All Time High $ 0.00795894 Laveste pris $ 0.00065843 Prisændring (1H) -0.86% Prisændring (1D) -8.95% Prisændring (7D) +5.19%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) realtidsprisen er $0.00226467. I løbet af de sidste 24 timer har LOLCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0021872 og et højdepunkt på $ 0.00255007, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LOLCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00795894, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00065843.

Når det gælder kortsigtet performance, LOLCOIN har ændret sig med -0.86% i løbet af den sidste time, -8.95% i løbet af 24 timer og +5.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.24M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.24M Cirkulationsforsyning 999.61M Samlet Udbud 999,612,754.218761

Den nuværende markedsværdi på Worlds First Memecoin er $ 2.24M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LOLCOIN er 999.61M, med et samlet udbud på 999612754.218761. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.24M.