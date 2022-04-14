WorldCoin (WDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i WorldCoin (WDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WorldCoin (WDC) Information Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Officiel hjemmeside: http://www.worldcoin.global/ Køb WDC nu!

WorldCoin (WDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WorldCoin (WDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Samlet udbud $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M Cirkulerende forsyning $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Alle tiders Høj: $ 0.03189473 $ 0.03189473 $ 0.03189473 Alle tiders Lav: $ 0.00179937 $ 0.00179937 $ 0.00179937 Nuværende pris: $ 0.0026008 $ 0.0026008 $ 0.0026008 Få mere at vide om WorldCoin (WDC) pris

WorldCoin (WDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WorldCoin (WDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WDC's tokenomics, kan du udforske WDC tokens live-pris!

