World Friendship Cash (WFCA) Information WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together! Officiel hjemmeside: https://wfca.io/ Hvidbog: https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004 Køb WFCA nu!

World Friendship Cash (WFCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for World Friendship Cash (WFCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.64M $ 16.64M $ 16.64M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.26M $ 41.26M $ 41.26M Alle tiders Høj: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Alle tiders Lav: $ 0.00139981 $ 0.00139981 $ 0.00139981 Nuværende pris: $ 0.04137596 $ 0.04137596 $ 0.04137596 Få mere at vide om World Friendship Cash (WFCA) pris

World Friendship Cash (WFCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for World Friendship Cash (WFCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WFCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WFCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WFCA's tokenomics, kan du udforske WFCA tokens live-pris!

WFCA Prisprediktion Vil du vide, hvor WFCA måske er på vej hen? Vores WFCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WFCA Tokens prisprediktion nu!

