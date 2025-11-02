World Computer Money (WCM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004867 24H lav $ 0.00004926 24H høj Laveste pris $ 0.00004668 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.77% Prisændring (7D) -3.95%

World Computer Money (WCM) realtidsprisen er $0.00004919. I løbet af de sidste 24 timer har WCM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004867 og et højdepunkt på $ 0.00004926, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WCMs højeste pris nogensinde er $ 0.00125507, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004668.

Når det gælder kortsigtet performance, WCM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.77% i løbet af 24 timer og -3.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

World Computer Money (WCM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 45.50K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 45.50K Cirkulationsforsyning 924.93M Samlet Udbud 924,929,416.8968393

Den nuværende markedsværdi på World Computer Money er $ 45.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WCM er 924.93M, med et samlet udbud på 924929416.8968393. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 45.50K.