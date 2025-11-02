UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte World Computer Money pris i dag er 0.00004919 USD. Følg med i realtid WCM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WCM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte World Computer Money pris i dag er 0.00004919 USD. Følg med i realtid WCM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WCM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om WCM

WCM Prisinfo

Hvad er WCM

WCM Officiel hjemmeside

WCM Tokenomics

WCM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

World Computer Money Logo

World Computer Money Pris (WCM)

Ikke noteret

1 WCM til USD direkte pris:

--
----
+0.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
World Computer Money (WCM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:12:21 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00004867
$ 0.00004867$ 0.00004867
24H lav
$ 0.00004926
$ 0.00004926$ 0.00004926
24H høj

$ 0.00004867
$ 0.00004867$ 0.00004867

$ 0.00004926
$ 0.00004926$ 0.00004926

$ 0.00125507
$ 0.00125507$ 0.00125507

$ 0.00004668
$ 0.00004668$ 0.00004668

--

+0.77%

-3.95%

-3.95%

World Computer Money (WCM) realtidsprisen er $0.00004919. I løbet af de sidste 24 timer har WCM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004867 og et højdepunkt på $ 0.00004926, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WCMs højeste pris nogensinde er $ 0.00125507, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004668.

Når det gælder kortsigtet performance, WCM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.77% i løbet af 24 timer og -3.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

World Computer Money (WCM) Markedsinformation

$ 45.50K
$ 45.50K$ 45.50K

--
----

$ 45.50K
$ 45.50K$ 45.50K

924.93M
924.93M 924.93M

924,929,416.8968393
924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Den nuværende markedsværdi på World Computer Money er $ 45.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WCM er 924.93M, med et samlet udbud på 924929416.8968393. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 45.50K.

World Computer Money (WCM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af World Computer Money til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af World Computer Money til USD $ -0.0000249694.
I de sidste 60 dage var prisændringen af World Computer Money til USD $ -0.0000436757.
I de sidste 90 dage var prisændringen af World Computer Money til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.77%
30 dage$ -0.0000249694-50.76%
60 dage$ -0.0000436757-88.78%
90 dage$ 0--

Hvad er World Computer Money (WCM)

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

World Computer Money (WCM) Ressource

Officiel hjemmeside

World Computer Money Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil World Computer Money (WCM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine World Computer Money (WCM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for World Computer Money.

Tjek World Computer Money prisprediktion nu!

WCM til lokale valutaer

World Computer Money (WCM) Tokenomics

At forstå tokenomics for World Computer Money (WCM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WCM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om World Computer Money (WCM)

Hvor meget er World Computer Money (WCM) værd i dag?
Den direkte WCM pris i USD er 0.00004919 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WCM til USD pris?
Den aktuelle pris på WCMtil USD er $ 0.00004919. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af World Computer Money?
Markedsværdien for WCM er $ 45.50K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WCM?
Den cirkulerende forsyning af WCM er 924.93M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WCM?
WCM opnåede en ATH-pris på 0.00125507 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WCM?
WCM så en ATL-pris på 0.00004668 USD.
Hvad er handelsvolumen for WCM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WCM er -- USD.
Bliver WCM højere i år?
WCM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WCM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:12:21 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.31
$109,986.31$109,986.31

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,864.98
$3,864.98$3,864.98

-0.78%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02848
$0.02848$0.02848

-5.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.03
$185.03$185.03

-0.74%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.31
$109,986.31$109,986.31

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,864.98
$3,864.98$3,864.98

-0.78%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.03
$185.03$185.03

-0.74%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.84
$71.84$71.84

+1.31%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.809
$19.809$19.809

+3.67%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06836
$0.06836$0.06836

+36.72%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005649
$0.00005649$0.00005649

+92.01%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0040730
$0.0040730$0.0040730

+99.68%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000262
$0.000262$0.000262

+53.21%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%