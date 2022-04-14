Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Woolly Mouse (WOOLLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Woolly Mouse (WOOLLY) Information

This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.

Officiel hjemmeside:
https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Woolly Mouse (WOOLLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 25.71K
$ 25.71K$ 25.71K
Samlet udbud
$ 998.78M
$ 998.78M$ 998.78M
Cirkulerende forsyning
$ 998.78M
$ 998.78M$ 998.78M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 25.71K
$ 25.71K$ 25.71K
Alle tiders Høj:
$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Woolly Mouse (WOOLLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WOOLLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WOOLLY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WOOLLY's tokenomics, kan du udforske WOOLLY tokens live-pris!

WOOLLY Prisprediktion

Vil du vide, hvor WOOLLY måske er på vej hen? Vores WOOLLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.