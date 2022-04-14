Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Woolly Mouse (WOOLLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Woolly Mouse (WOOLLY) Information This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump Køb WOOLLY nu!

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Woolly Mouse (WOOLLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.71K $ 25.71K $ 25.71K Samlet udbud $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M Cirkulerende forsyning $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.71K $ 25.71K $ 25.71K Alle tiders Høj: $ 0.003208 $ 0.003208 $ 0.003208 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Woolly Mouse (WOOLLY) pris

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Woolly Mouse (WOOLLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOOLLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOOLLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOOLLY's tokenomics, kan du udforske WOOLLY tokens live-pris!

