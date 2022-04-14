WOOHOO (WOOHOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i WOOHOO (WOOHOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WOOHOO (WOOHOO) Information WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO. Officiel hjemmeside: https://woohoo.love Hvidbog: https://docs.woohoo.love/ Køb WOOHOO nu!

WOOHOO (WOOHOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WOOHOO (WOOHOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.93 $ 167.93 $ 167.93 Samlet udbud $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Cirkulerende forsyning $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.37K $ 4.37K $ 4.37K Alle tiders Høj: $ 0.840831 $ 0.840831 $ 0.840831 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WOOHOO (WOOHOO) pris

WOOHOO (WOOHOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WOOHOO (WOOHOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOOHOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOOHOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOOHOO's tokenomics, kan du udforske WOOHOO tokens live-pris!

WOOHOO Prisprediktion Vil du vide, hvor WOOHOO måske er på vej hen? Vores WOOHOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WOOHOO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!