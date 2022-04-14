Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Woofi the genius dog (WOOFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Woofi the genius dog (WOOFI) Information We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Officiel hjemmeside: https://www.wooficoin.com/ Køb WOOFI nu!

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Woofi the genius dog (WOOFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.06M Samlet udbud $ 991.12M Cirkulerende forsyning $ 991.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.06M Alle tiders Høj: $ 0.00595592 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00107263 Få mere at vide om Woofi the genius dog (WOOFI) pris

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Woofi the genius dog (WOOFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOOFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOOFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOOFI's tokenomics, kan du udforske WOOFI tokens live-pris!

WOOFI Prisprediktion Vil du vide, hvor WOOFI måske er på vej hen? Vores WOOFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WOOFI Tokens prisprediktion nu!

