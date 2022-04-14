woofer (WOOFER) Tokenomics Få vigtig indsigt i woofer (WOOFER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

woofer (WOOFER) Information woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud. Officiel hjemmeside: https://solanawoofer.xyz/ Køb WOOFER nu!

woofer (WOOFER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for woofer (WOOFER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.12K $ 20.12K $ 20.12K Samlet udbud $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B Cirkulerende forsyning $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.12K $ 20.12K $ 20.12K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om woofer (WOOFER) pris

woofer (WOOFER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for woofer (WOOFER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOOFER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOOFER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOOFER's tokenomics, kan du udforske WOOFER tokens live-pris!

