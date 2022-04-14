Wonder Sites (WONDER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wonder Sites (WONDER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wonder Sites (WONDER) Information $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Officiel hjemmeside: https://wondersites.co Køb WONDER nu!

Wonder Sites (WONDER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wonder Sites (WONDER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 197.21K Samlet udbud $ 972.08M Cirkulerende forsyning $ 972.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 197.21K Alle tiders Høj: $ 0.00256663 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020294

Wonder Sites (WONDER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wonder Sites (WONDER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WONDER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WONDER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WONDER's tokenomics, kan du udforske WONDER tokens live-pris!

