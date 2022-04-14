Wombat (WOMBAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wombat (WOMBAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wombat (WOMBAT) Information Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds. Officiel hjemmeside: https://www.wombat.app/ Køb WOMBAT nu!

Wombat (WOMBAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wombat (WOMBAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 212.91K $ 212.91K $ 212.91K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 664.38K $ 664.38K $ 664.38K Alle tiders Høj: $ 0.0160622 $ 0.0160622 $ 0.0160622 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wombat (WOMBAT) pris

Wombat (WOMBAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wombat (WOMBAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOMBAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOMBAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOMBAT's tokenomics, kan du udforske WOMBAT tokens live-pris!

WOMBAT Prisprediktion Vil du vide, hvor WOMBAT måske er på vej hen? Vores WOMBAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WOMBAT Tokens prisprediktion nu!

