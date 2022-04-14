Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Woman Yelling At Cat (WYAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Woman Yelling At Cat (WYAC) Information The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong. Officiel hjemmeside: https://wyac.world/ Køb WYAC nu!

Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Woman Yelling At Cat (WYAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Samlet udbud $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M Cirkulerende forsyning $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Alle tiders Høj: $ 0.057973 $ 0.057973 $ 0.057973 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0018229 $ 0.0018229 $ 0.0018229 Få mere at vide om Woman Yelling At Cat (WYAC) pris

Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Woman Yelling At Cat (WYAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WYAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WYAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WYAC's tokenomics, kan du udforske WYAC tokens live-pris!

WYAC Prisprediktion Vil du vide, hvor WYAC måske er på vej hen? Vores WYAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WYAC Tokens prisprediktion nu!

