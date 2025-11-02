WolfWifBallz (BALLZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.080777$ 0.080777 $ 0.080777 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.33% Prisændring (1D) +0.13% Prisændring (7D) -3.02% Prisændring (7D) -3.02%

WolfWifBallz (BALLZ) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BALLZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BALLZs højeste pris nogensinde er $ 0.080777, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BALLZ har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og -3.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WolfWifBallz (BALLZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 51.18K$ 51.18K $ 51.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 51.18K$ 51.18K $ 51.18K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WolfWifBallz er $ 51.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BALLZ er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.18K.