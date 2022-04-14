Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wolf of Wall Street ($WOLF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wolf of Wall Street ($WOLF) Information $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel. Officiel hjemmeside: https://wolfofwallstreeteth.com/ Køb $WOLF nu!

Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wolf of Wall Street ($WOLF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 873.42M $ 873.42M $ 873.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Alle tiders Høj: $ 0.01819523 $ 0.01819523 $ 0.01819523 Alle tiders Lav: $ 0.00032915 $ 0.00032915 $ 0.00032915 Nuværende pris: $ 0.0024008 $ 0.0024008 $ 0.0024008 Få mere at vide om Wolf of Wall Street ($WOLF) pris

Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wolf of Wall Street ($WOLF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $WOLF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $WOLF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $WOLF's tokenomics, kan du udforske $WOLF tokens live-pris!

$WOLF Prisprediktion Vil du vide, hvor $WOLF måske er på vej hen? Vores $WOLF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $WOLF Tokens prisprediktion nu!

