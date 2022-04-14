Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wolf of Dumb Street (WODS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wolf of Dumb Street (WODS) Information Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets. Officiel hjemmeside: https://wods.fun Køb WODS nu!

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wolf of Dumb Street (WODS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.15K $ 28.15K $ 28.15K Samlet udbud $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M Cirkulerende forsyning $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.15K $ 28.15K $ 28.15K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wolf of Dumb Street (WODS) pris

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wolf of Dumb Street (WODS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WODS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WODS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WODS's tokenomics, kan du udforske WODS tokens live-pris!

