Woke Chain (GOWOKE) Information Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Officiel hjemmeside: https://wokechain.fun/ Køb GOWOKE nu!

Woke Chain (GOWOKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Woke Chain (GOWOKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 86.13K $ 86.13K $ 86.13K Samlet udbud $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M Cirkulerende forsyning $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.13K $ 86.13K $ 86.13K Alle tiders Høj: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010454 $ 0.00010454 $ 0.00010454 Få mere at vide om Woke Chain (GOWOKE) pris

Woke Chain (GOWOKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Woke Chain (GOWOKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOWOKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOWOKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOWOKE's tokenomics, kan du udforske GOWOKE tokens live-pris!

GOWOKE Prisprediktion Vil du vide, hvor GOWOKE måske er på vej hen? Vores GOWOKE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOWOKE Tokens prisprediktion nu!

