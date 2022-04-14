WIZZIE (WIZZIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i WIZZIE (WIZZIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WIZZIE (WIZZIE) Information The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie. Officiel hjemmeside: https://wizzie.lol/ Køb WIZZIE nu!

WIZZIE (WIZZIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WIZZIE (WIZZIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Samlet udbud $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M Cirkulerende forsyning $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Alle tiders Høj: $ 0.0014336 $ 0.0014336 $ 0.0014336 Alle tiders Lav: $ 0.00000862 $ 0.00000862 $ 0.00000862 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WIZZIE (WIZZIE) pris

WIZZIE (WIZZIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WIZZIE (WIZZIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIZZIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIZZIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIZZIE's tokenomics, kan du udforske WIZZIE tokens live-pris!

