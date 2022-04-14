Wizard Gang (WIZARD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wizard Gang (WIZARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wizard Gang (WIZARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wizard Gang (WIZARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Samlet udbud $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Cirkulerende forsyning $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Alle tiders Høj: $ 0.00760012 $ 0.00760012 $ 0.00760012 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00352309 $ 0.00352309 $ 0.00352309 Få mere at vide om Wizard Gang (WIZARD) pris

Wizard Gang (WIZARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wizard Gang (WIZARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIZARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIZARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIZARD's tokenomics, kan du udforske WIZARD tokens live-pris!

WIZARD Prisprediktion Vil du vide, hvor WIZARD måske er på vej hen? Vores WIZARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WIZARD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!