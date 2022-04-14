Wistaverse (WISTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wistaverse (WISTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wistaverse (WISTA) Information Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions. Officiel hjemmeside: https://www.wistaverse.com/ Hvidbog: https://www.wistaverse.com/pdf/wistaverse-whitepaper.pdf

Wistaverse (WISTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wistaverse (WISTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.81K $ 28.81K $ 28.81K Samlet udbud $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Cirkulerende forsyning $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.58K $ 32.58K $ 32.58K Alle tiders Høj: $ 0.091306 $ 0.091306 $ 0.091306 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00077571 $ 0.00077571 $ 0.00077571 Få mere at vide om Wistaverse (WISTA) pris

Wistaverse (WISTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wistaverse (WISTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WISTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WISTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WISTA's tokenomics, kan du udforske WISTA tokens live-pris!

