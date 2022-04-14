Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Winnie the Poodle (WINNIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Winnie the Poodle (WINNIE) Information Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs. Officiel hjemmeside: https://winniethepoodle.dog/ Køb WINNIE nu!

Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Winnie the Poodle (WINNIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.06K $ 41.06K $ 41.06K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.06K $ 41.06K $ 41.06K Alle tiders Høj: $ 0.01291401 $ 0.01291401 $ 0.01291401 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Winnie the Poodle (WINNIE) pris

Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Winnie the Poodle (WINNIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WINNIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WINNIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WINNIE's tokenomics, kan du udforske WINNIE tokens live-pris!

WINNIE Prisprediktion Vil du vide, hvor WINNIE måske er på vej hen? Vores WINNIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WINNIE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!