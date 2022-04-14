WINK (WINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i WINK (WINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WINK (WINK) Information WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Officiel hjemmeside: https://wink.finance/ Hvidbog: https://docs.wink.finance/ Køb WINK nu!

WINK (WINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WINK (WINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 357.30M $ 357.30M $ 357.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.84M $ 29.84M $ 29.84M Alle tiders Høj: $ 0.03520674 $ 0.03520674 $ 0.03520674 Alle tiders Lav: $ 0.01212275 $ 0.01212275 $ 0.01212275 Nuværende pris: $ 0.02983756 $ 0.02983756 $ 0.02983756 Få mere at vide om WINK (WINK) pris

WINK (WINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WINK (WINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WINK's tokenomics, kan du udforske WINK tokens live-pris!

WINK Prisprediktion Vil du vide, hvor WINK måske er på vej hen? Vores WINK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WINK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!