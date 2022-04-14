WINK (WINK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i WINK (WINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
WINK (WINK) Information

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms.

By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams.

These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund.

This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

https://wink.finance/
https://docs.wink.finance/

WINK (WINK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WINK (WINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.66M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 357.30M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 29.84M
Alle tiders Høj:
$ 0.03520674
Alle tiders Lav:
$ 0.01212275
Nuværende pris:
$ 0.02983756
WINK (WINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for WINK (WINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WINK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WINK's tokenomics, kan du udforske WINK tokens live-pris!

WINK Prisprediktion

Vil du vide, hvor WINK måske er på vej hen? Vores WINK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.