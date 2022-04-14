Wild Goat Coin (WGC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wild Goat Coin (WGC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wild Goat Coin (WGC) Information Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Officiel hjemmeside: https://www.wildgoatcoin.com/ Køb WGC nu!

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wild Goat Coin (WGC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 346.43K $ 346.43K $ 346.43K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 346.43K $ 346.43K $ 346.43K Alle tiders Høj: $ 0.00135352 $ 0.00135352 $ 0.00135352 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wild Goat Coin (WGC) pris

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wild Goat Coin (WGC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WGC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WGC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WGC's tokenomics, kan du udforske WGC tokens live-pris!

