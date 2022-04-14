WigoSwap (WIGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i WigoSwap (WIGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WigoSwap (WIGO) Information WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network. Officiel hjemmeside: https://wigoswap.io/ Hvidbog: https://docs.wigoswap.io/ Køb WIGO nu!

WigoSwap (WIGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WigoSwap (WIGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 464.05K $ 464.05K $ 464.05K Samlet udbud $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Cirkulerende forsyning $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 464.06K $ 464.06K $ 464.06K Alle tiders Høj: $ 0.0285438 $ 0.0285438 $ 0.0285438 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025858 $ 0.00025858 $ 0.00025858 Få mere at vide om WigoSwap (WIGO) pris

WigoSwap (WIGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WigoSwap (WIGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIGO's tokenomics, kan du udforske WIGO tokens live-pris!

