Wife Changing Money (WIFE) Information WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto "Wife Changing Money" plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon. Officiel hjemmeside: https://heyanon.ai/

Wife Changing Money (WIFE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wife Changing Money (WIFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.12K $ 57.12K $ 57.12K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.12K $ 57.12K $ 57.12K Alle tiders Høj: $ 0.00101979 $ 0.00101979 $ 0.00101979 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wife Changing Money (WIFE) pris

Wife Changing Money (WIFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wife Changing Money (WIFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIFE's tokenomics, kan du udforske WIFE tokens live-pris!

