WickedBet Casino (WIK) Information Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Scaling rewards via our daily log in faucet system. Officiel hjemmeside: https://www.wickedbet.com Hvidbog: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics Køb WIK nu!

WickedBet Casino (WIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WickedBet Casino (WIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 158.85K $ 158.85K $ 158.85K Samlet udbud $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Cirkulerende forsyning $ 36.18M $ 36.18M $ 36.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 304.90K $ 304.90K $ 304.90K Alle tiders Høj: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 Alle tiders Lav: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 Nuværende pris: $ 0.00439357 $ 0.00439357 $ 0.00439357 Få mere at vide om WickedBet Casino (WIK) pris

WickedBet Casino (WIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WickedBet Casino (WIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIK's tokenomics, kan du udforske WIK tokens live-pris!

