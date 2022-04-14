WickedBet Casino (WIK) Tokenomics
WickedBet Casino (WIK) Information
Welcome to WickedBet!
The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform.
We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies.
Why $WIK?
Holding $WIK:
- Benefit from the deflationary system that rises with platform usage.
Staking $WIK:
- Benefit from our profit sharing models.
Using $WIK:
- Discounts on our platform.
- Early Access to our currently USDT based Casino.
- A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.
- Higher level access within our affiliate system.
- Scaling rewards via our daily log in faucet system.
WickedBet Casino (WIK) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WickedBet Casino (WIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
WickedBet Casino (WIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for WickedBet Casino (WIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal WIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange WIK tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår WIK's tokenomics, kan du udforske WIK tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.