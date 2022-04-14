WibWob (WIBWOB) Tokenomics

WibWob (WIBWOB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i WibWob (WIBWOB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
WibWob (WIBWOB) Information

WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world.

This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji.

WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools.

WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.

Officiel hjemmeside:
https://www.wibwob.ai/

WibWob (WIBWOB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WibWob (WIBWOB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 38.07K
$ 38.07K
Samlet udbud
$ 982.46M
$ 982.46M
Cirkulerende forsyning
$ 982.46M
$ 982.46M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 38.07K
$ 38.07K
Alle tiders Høj:
$ 0.01022897
$ 0.01022897
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

WibWob (WIBWOB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for WibWob (WIBWOB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WIBWOB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WIBWOB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WIBWOB's tokenomics, kan du udforske WIBWOB tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

