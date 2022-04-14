WibWob (WIBWOB) Tokenomics Få vigtig indsigt i WibWob (WIBWOB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WibWob (WIBWOB) Information WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Officiel hjemmeside: https://www.wibwob.ai/ Køb WIBWOB nu!

WibWob (WIBWOB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WibWob (WIBWOB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.07K $ 38.07K $ 38.07K Samlet udbud $ 982.46M $ 982.46M $ 982.46M Cirkulerende forsyning $ 982.46M $ 982.46M $ 982.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.07K $ 38.07K $ 38.07K Alle tiders Høj: $ 0.01022897 $ 0.01022897 $ 0.01022897 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WibWob (WIBWOB) pris

WibWob (WIBWOB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WibWob (WIBWOB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIBWOB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIBWOB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIBWOB's tokenomics, kan du udforske WIBWOB tokens live-pris!

