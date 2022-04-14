WibeGram (WIBE) Tokenomics Få vigtig indsigt i WibeGram (WIBE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WibeGram (WIBE) Information Your private, encrypted messenger. Protect your conversations with advanced security. Experience seamless, secure communication on Wibegram. Our encryption technology ensures your messages remain confidential, even in transit. Enjoy privacy-focused features like end-to-end encryption and self-destructing messages. Wibegram is designed to keep your conversations private and secure. Join the Wibegram community today and experience the future of messaging. Officiel hjemmeside: https://wibegram.com/ Hvidbog: https://wibegram.com/WhitePaper.pdf Køb WIBE nu!

WibeGram (WIBE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WibeGram (WIBE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 72.45K Samlet udbud $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 1.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.34M Alle tiders Høj: $ 3.25 Alle tiders Lav: $ 0.03997831 Nuværende pris: $ 0.06113

WibeGram (WIBE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WibeGram (WIBE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIBE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIBE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIBE's tokenomics, kan du udforske WIBE tokens live-pris!

WIBE Prisprediktion Vil du vide, hvor WIBE måske er på vej hen? Vores WIBE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WIBE Tokens prisprediktion nu!

