White Whale (WHALE) Tokenomics Få vigtig indsigt i White Whale (WHALE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

White Whale (WHALE) Information Officiel hjemmeside: https://whitewhale.money/ Køb WHALE nu!

White Whale (WHALE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for White Whale (WHALE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.87K $ 167.87K $ 167.87K Samlet udbud $ 689.96M $ 689.96M $ 689.96M Cirkulerende forsyning $ 651.86M $ 651.86M $ 651.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 177.68K $ 177.68K $ 177.68K Alle tiders Høj: $ 0.265862 $ 0.265862 $ 0.265862 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002575 $ 0.0002575 $ 0.0002575 Få mere at vide om White Whale (WHALE) pris

White Whale (WHALE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for White Whale (WHALE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHALE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHALE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHALE's tokenomics, kan du udforske WHALE tokens live-pris!

WHALE Prisprediktion Vil du vide, hvor WHALE måske er på vej hen? Vores WHALE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WHALE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!