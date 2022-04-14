White Monster (WMSTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i White Monster (WMSTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

White Monster (WMSTER) Information White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time. Officiel hjemmeside: https://whitemonsterbase.com/ Køb WMSTER nu!

White Monster (WMSTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for White Monster (WMSTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.87K $ 74.87K $ 74.87K Samlet udbud $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B Cirkulerende forsyning $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.87K $ 74.87K $ 74.87K Alle tiders Høj: $ 0.00000136 $ 0.00000136 $ 0.00000136 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om White Monster (WMSTER) pris

White Monster (WMSTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for White Monster (WMSTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WMSTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WMSTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WMSTER's tokenomics, kan du udforske WMSTER tokens live-pris!

WMSTER Prisprediktion Vil du vide, hvor WMSTER måske er på vej hen? Vores WMSTER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WMSTER Tokens prisprediktion nu!

