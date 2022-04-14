White Coffee Cat (WCC) Tokenomics Få vigtig indsigt i White Coffee Cat (WCC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

White Coffee Cat (WCC) Information Mr. White Coffee Cat is the best friend of Shark Cat. Best friends stick together. Meow. Officiel hjemmeside: https://whitecoffeecat.lol/ Køb WCC nu!

White Coffee Cat (WCC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for White Coffee Cat (WCC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.93K $ 32.93K $ 32.93K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.93K $ 32.93K $ 32.93K Alle tiders Høj: $ 0.00769675 $ 0.00769675 $ 0.00769675 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om White Coffee Cat (WCC) pris

White Coffee Cat (WCC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for White Coffee Cat (WCC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WCC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WCC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WCC's tokenomics, kan du udforske WCC tokens live-pris!

