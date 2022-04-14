White Bike (BIKE) Tokenomics
My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It’s a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!!
White Bike (BIKE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for White Bike (BIKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
White Bike (BIKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for White Bike (BIKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BIKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BIKE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BIKE's tokenomics, kan du udforske BIKE tokens live-pris!
