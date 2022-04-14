Whispy (WHISPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Whispy (WHISPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Whispy (WHISPY) Information The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders. Officiel hjemmeside: https://whispyboo.com/ Køb WHISPY nu!

Whispy (WHISPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Whispy (WHISPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Samlet udbud $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Cirkulerende forsyning $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Alle tiders Høj: $ 0.00167062 $ 0.00167062 $ 0.00167062 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Whispy (WHISPY) pris

Whispy (WHISPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Whispy (WHISPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHISPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHISPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHISPY's tokenomics, kan du udforske WHISPY tokens live-pris!

