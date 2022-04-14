Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Whispers Of Decay ($DCAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Whispers Of Decay ($DCAY) Information Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Officiel hjemmeside: https://www.dcay.info Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view Køb $DCAY nu!

Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Whispers Of Decay ($DCAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.09K $ 63.09K $ 63.09K Samlet udbud $ 76.00M $ 76.00M $ 76.00M Cirkulerende forsyning $ 56.87M $ 56.87M $ 56.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.32K $ 84.32K $ 84.32K Alle tiders Høj: $ 0.01317514 $ 0.01317514 $ 0.01317514 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00110946 $ 0.00110946 $ 0.00110946 Få mere at vide om Whispers Of Decay ($DCAY) pris

Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Whispers Of Decay ($DCAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DCAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DCAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DCAY's tokenomics, kan du udforske $DCAY tokens live-pris!

$DCAY Prisprediktion Vil du vide, hvor $DCAY måske er på vej hen? Vores $DCAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $DCAY Tokens prisprediktion nu!

