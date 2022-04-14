whinecoin (WHINECOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i whinecoin (WHINECOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

whinecoin (WHINECOIN) Information $WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception. We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal. Officiel hjemmeside: https://whine-coin.com/ Hvidbog: https://whine-coin.com/whitepaper Køb WHINECOIN nu!

whinecoin (WHINECOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for whinecoin (WHINECOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.39K $ 35.39K $ 35.39K Samlet udbud $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Cirkulerende forsyning $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.39K $ 35.39K $ 35.39K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om whinecoin (WHINECOIN) pris

whinecoin (WHINECOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for whinecoin (WHINECOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHINECOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHINECOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHINECOIN's tokenomics, kan du udforske WHINECOIN tokens live-pris!

WHINECOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor WHINECOIN måske er på vej hen? Vores WHINECOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WHINECOIN Tokens prisprediktion nu!

