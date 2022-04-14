When he still (WHENHE) Tokenomics Få vigtig indsigt i When he still (WHENHE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

When he still (WHENHE) Information The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Officiel hjemmeside: https://whenhestill.com/ Køb WHENHE nu!

When he still (WHENHE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for When he still (WHENHE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.90K $ 36.90K $ 36.90K Samlet udbud $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Cirkulerende forsyning $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.90K $ 36.90K $ 36.90K Alle tiders Høj: $ 0.00109695 $ 0.00109695 $ 0.00109695 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om When he still (WHENHE) pris

When he still (WHENHE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for When he still (WHENHE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHENHE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHENHE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHENHE's tokenomics, kan du udforske WHENHE tokens live-pris!

