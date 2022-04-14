whallah ($WALLAH) Tokenomics Få vigtig indsigt i whallah ($WALLAH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

whallah ($WALLAH) Information 🐋 The 10 Commandments of #Whallah As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents… Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening. Officiel hjemmeside: https://whallah.fun/ Køb $WALLAH nu!

whallah ($WALLAH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for whallah ($WALLAH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.78K Samlet udbud $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.78K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

whallah ($WALLAH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for whallah ($WALLAH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $WALLAH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $WALLAH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $WALLAH's tokenomics, kan du udforske $WALLAH tokens live-pris!

$WALLAH Prisprediktion Vil du vide, hvor $WALLAH måske er på vej hen? Vores $WALLAH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $WALLAH Tokens prisprediktion nu!

