WhaleAI (WHAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.17418 24H høj $ 0.179638 All Time High $ 0.532364 Laveste pris $ 0.068646 Prisændring (1H) -0.20% Prisændring (1D) -2.19% Prisændring (7D) +24.82%

WhaleAI (WHAI) realtidsprisen er $0.17479. I løbet af de sidste 24 timer har WHAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.17418 og et højdepunkt på $ 0.179638, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WHAIs højeste pris nogensinde er $ 0.532364, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.068646.

Når det gælder kortsigtet performance, WHAI har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, -2.19% i løbet af 24 timer og +24.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WhaleAI (WHAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 174.85K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 174.85K Cirkulationsforsyning 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WhaleAI er $ 174.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WHAI er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 174.85K.