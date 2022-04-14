Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Whale Ecosystem (WHALE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Officiel hjemmeside: https://sonicwhale.ai

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Whale Ecosystem (WHALE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 279.36K $ 279.36K $ 279.36K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 279.36K $ 279.36K $ 279.36K Alle tiders Høj: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 Alle tiders Lav: $ 0.01153005 $ 0.01153005 $ 0.01153005 Nuværende pris: $ 0.01329579 $ 0.01329579 $ 0.01329579 Få mere at vide om Whale Ecosystem (WHALE) pris

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Whale Ecosystem (WHALE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHALE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHALE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHALE's tokenomics, kan du udforske WHALE tokens live-pris!

