Den direkte Weth Hedz pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid HEDZ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HEDZ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HEDZ

HEDZ Prisinfo

Hvad er HEDZ

HEDZ Officiel hjemmeside

HEDZ Tokenomics

HEDZ Prisprognose

Weth Hedz Logo

Weth Hedz Pris (HEDZ)

Ikke noteret

1 HEDZ til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Weth Hedz (HEDZ) Live prisdiagram
Weth Hedz (HEDZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.17%

+5.17%

Weth Hedz (HEDZ) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har HEDZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HEDZs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, HEDZ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +5.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Weth Hedz (HEDZ) Markedsinformation

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Weth Hedz er $ 9.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HEDZ er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.67K.

Weth Hedz (HEDZ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Weth Hedz til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Weth Hedz til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Weth Hedz til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Weth Hedz til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0+4.30%
60 dage$ 0-23.80%
90 dage$ 0--

Hvad er Weth Hedz (HEDZ)

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Weth Hedz (HEDZ) Ressource

Officiel hjemmeside

Weth Hedz Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Weth Hedz (HEDZ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Weth Hedz (HEDZ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Weth Hedz.

Tjek Weth Hedz prisprediktion nu!

HEDZ til lokale valutaer

Weth Hedz (HEDZ) Tokenomics

At forstå tokenomics for Weth Hedz (HEDZ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HEDZ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Weth Hedz (HEDZ)

Hvor meget er Weth Hedz (HEDZ) værd i dag?
Den direkte HEDZ pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HEDZ til USD pris?
Den aktuelle pris på HEDZtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Weth Hedz?
Markedsværdien for HEDZ er $ 9.67K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HEDZ?
Den cirkulerende forsyning af HEDZ er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HEDZ?
HEDZ opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HEDZ?
HEDZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for HEDZ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HEDZ er -- USD.
Bliver HEDZ højere i år?
HEDZ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HEDZ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Weth Hedz (HEDZ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

